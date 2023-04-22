إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي وبدون ترخيص بمركزي مطاي والمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

واصلت مراكز المحافظة، رصد حالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي وبدون ترخيص، وذلك لتطبيق أحكام القانون من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر لتلك المخالفات ضمن خطة المحافظة لرصد حالات التعديات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أزالت الوحدات المحلية لمركزي "مطاي – والمنيا" بزمام المركز والقري التابعة له، 11 حالة تعد بالبناء المخالف وبدون ترخيص، منها "5 حالات بقريتي حلوة وابوان بالإضافة لإيقاف حالتي بناء مخالف وذلك بمركز مطاي شمال المحافظة"، بالإضافة لإزالة 4 حالات بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا.

هذا وتواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، رصد حالات التعديات طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال متابعة الحالة العامة بزمام شوارع المراكز والقري التابعة له، حرصاً للتصدي لكافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية البناء.



إزالة حالات بناء مخالف (1)



إزالة حالات بناء مخالف (2)



إزالة حالات بناء مخالف (3)