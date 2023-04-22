أفضل وأسوأ الأطعمة لصحة أسنانك

كتبت نهير عبد النبى

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن أكثر من 90٪ من البالغين يعانون من تسوس الأسنان وما يقرب من 48٪ لديهم شكل من أشكال أمراض اللثة في حين أن هناك علاجات فعالة متاحة لهذه الحالات، فإن أفضل شيء يمكنك القيام به لصحة فمك هو منع حدوث هذه المشاكل في أسنانك ولثتك، وحسب ما ذكره موقع helthy يعد نظامك الغذائي أحد العوامل الرئيسية لصحة الأسنان، لذلك نقدم أفضل وأسوأ الأطعمة لأسنانك.

ما هي الأطعمة الأسوأ لأسنانك؟ يجب أن تحاول تجنب هذه الأطعمة والمشروبات قدر الإمكان لأنها يمكن أن تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان بشكل كبير.

-حلوى وحلويات لزجة، عندما تأكل حلوى لزجة، فإن البكتيريا الضارة في فمك تتغذى على السكر تنتج هذه البكتيريا حمضًا ضارًا يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تكوين تجاويف (ثقوب في أسنانك) بمرور الوقت، يمكن أن تتفاقم العدوى البكتيرية وتؤدي إلى خراج الأسنان، وتذوب الحلوى الصلبة ببطء ويمكن أن تظل الحلوى اللزجة عالقة بأسنانك، ما يؤدي إلى تفاقم المشكلة إذا كنت تريد أن تأكل شيئًا حلوًا، ففكر في شيء مثل الشوكولاتة الداكنة، والتي لها فوائد صحية وتغسل الأسنان بسرعة أكبر.

-الأطعمة النشوية أو السكرية تشكل الأطعمة مثل رقائق البطاطس والخبز والكربوهيدرات المكررة والمشروبات السكرية الأخرى أحماض ضارة عندما تتلامس مع البلاك يؤدي إنتاج حمض التآكل هذا إلى ضرر أسنانك ويمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا تناول الأطعمة السكرية بكميات محدودة، والحد من الوجبات الخفيفة بين الوجبات، وتنظيف أسنانك بعد ذلك.

-مشروبات غازية، الكثير من المشروبات الغازية السكرية والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة التي تحتوي على السكر المضاف يضر بأسنانك أيضًا ، تحتوي معظم المشروبات الغازية على أحماض الفوسفوريك والستريك التي يمكن أن تتلف مينا الأسنان. اشرب الماء أو المشروبات الغازية المخصصة للحمية الخالية من السكر قدر الإمكان.

-الكحول، يحافظ اللعاب على رطوبة الفم ويساعد على إزالة البلاك والبكتيريا من مينا الأسنان يجفف الكحول الفم ويقلل من تدفق اللعاب، مما قد يضر الأسنان واللثة .

ما هي الأطعمة المفيدة لأسنانك؟

للوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة والحفاظ على صحة الفم ، تأكد من تضمين الكثير من الأطعمة التالية في نظامك الغذائي.

-الأطعمة الغنية بالألياف. وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) ، تحتوي الأطعمة مثل الفواكه والخضروات على نسبة عالية من الماء والألياف التي توازن السكريات الطبيعية وتساعد في الحفاظ على أسنانك نظيفة. يولد المضغ تدفق اللعاب ويساعد على التخلص من الأحماض الضارة أيضًا.

-منتجات الألبان يحتوي الحليب والجبن واللبن ومنتجات الألبان الأخرى على نسبة منخفضة من السكر وتحتوي على عناصر غذائية مثل الكالسيوم والبروتينات اللازمة لصحة الفم الجيدة.

-البروتينات الخالية من الدهون تحتوي الأسماك والدواجن والتوفو على الفوسفور الذي يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان وقوتها.

-المكسرات اللوز منخفض السكر ومصدر جيد للبروتين والكالسيوم.

-شاي، الشاي الأخضر والأسود غير المحلى مفيد لأسنانك تحتوي على مركبات تسمى البوليفينول التي تقاوم البكتيريا الموجودة في البلاك ، والتي تنتج حامضًا ضارًا.

-أغذية منسوجة تحتوي بعض الأطعمة مثل التفاح والجزر والكرفس على قوام يمكن أن يساعد في كشط جزيئات الطعام من أسنانك هذه الأطعمة غنية أيضًا بالفيتامينات الضرورية لصحة الفم.

-علكة خالية من السكر إذا كنت قد تناولت وجبة خفيفة أو وجبة سكرية ، فإن مضغ العلكة الخالية من السكر بعد ذلك يمكن أن يزيد من تدفق اللعاب ويساعد على إزالة جزيئات الطعام العالقة بين أسنانك.