هل تزيد بكتيريا الفم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟

كتبت فاطمة ياسر

الإصابة ببكتيريا تسبب أمراض اللثة ورائحة الفم الكريهة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وذلك وفقا لموقع “medicalxpress”.

وتشير الدراسة إلى عامل خطر محتمل آخر قد يقوم الأطباء بفحصه لتحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، و قد يشير أيضًا إلى أن علاجات الاستعمار أو العدوى ببكتيريا Fusobacterium nucleatum قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتساهم مجموعة عوامل الخطر الجينية والبيئية في الإصابة بأمراض القلب ، المسؤولة عن حوالي ثلث الوفيات في جميع أنحاء العالم، و يؤدي تراكم اللويحات في الشرايين التي تمد القلب بالدم إلى الإصابة بمرض القلب التاجي وهو أكثر أنواع أمراض القلب شيوعًا ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى انسداد يسبب النوبات القلبية، و ربطت الدراسات السابقة بين بعض أنواع العدوى وزيادة خطر تراكم الترسبات.

وعلى الرغم من إحراز تقدم هائل في فهم كيفية تطور مرض القلب التاجي ، فإن فهمنا لكيفية مساهمة العدوى والالتهابات وعوامل الخطر الجينية لا يزال غير مكتمل، فالمساعدة في سد بعض الثغرات في فهمنا لأمراض القلب التاجية من خلال إلقاء نظرة أكثر شمولاً على دور العدوى.

فالمعلومات الجينية والبيانات الصحية وعينات الدم من مجموعة فرعية من 3459 شخصًا شاركوا في دراسة وهي مجموعة سكانية سويسرية، و من بين 3،459 مشاركًا ، تعرض حوالي 6 ٪ لأزمة قلبية أو حدث قلبي وعائي ضار آخر خلال فترة المتابعة التي استمرت 12 عامًا. اختبر الفريق عينات دم المشاركين بحثًا عن وجود أجسام مضادة ضد 15 فيروسًا وست بكتيريا وطفيلي واحد.

وبمجرد تعديل المؤلفين لنتائج عوامل الخطر المعروفة لأمراض القلب والأوعية الدموية ، وجدوا أن الأجسام المضادة ضد نواة .

أكد المؤلفون أيضًا أن الأفراد الذين لديهم درجات عالية من المخاطر الجينية للإصابة بأمراض القلب التاجية معرضون لخطر مرتفع للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، كما أظهرت الدراسات السابقة، وإذا أكدت الدراسات المستقبلية الارتباط بين F. nucleatum وأمراض القلب ، يقول المؤلفون إنه قد يؤدي إلى طرق جديدة لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر أو منع الأحداث القلبية الوعائية.

وتضيف دراستنا إلى الأدلة المتزايدة على أن الالتهاب الناجم عن الالتهابات قد يساهم في الإصابة بأمراض القلب التاجية ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وقد تؤدي نتائجنا إلى طرق جديدة لتحديد الأفراد المعرضين لمخاطر عالية أو إرساء الأساس لدراسات التدخلات الوقائية التي تعالج عدوى نواة الفطر لحماية القلب.