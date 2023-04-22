اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 06:22 ص
أكرم القصاص
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أسهل المواصلات.. كيف تسافر إلى رأس البر بالقطار والأتوبيس لقضاء إجازة العيد ؟

السبت، 22 أبريل 2023 06:00 ص
أسهل المواصلات.. كيف تسافر إلى رأس البر بالقطار والأتوبيس لقضاء إجازة العيد ؟ مدينة رأس البر
دمياط معتز الشربينى

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مازالت رأس البر تمثل قبلة محبى المتعة والجمال والباحثين عن الهدوء وخاصة الراغبين فى قضاء إجازة عيد الفطر المبارك.
 
اليوم السابع" ينشر دليلك للذهاب إلى رأس البر:
 
القادم من سكان محافظات القاهرة الكبرى يمكنك أن تستقل قطار من محطة رمسيس إلى دمياط مباشرا، اوتركب ميكروباص من محطة عبود إلى رأس البر مباشرة، ويمكنك ركوب أتوبيس من محطة القللى إلى رأس البر مباشرة ومن محطة دمياط يتم ركوب ميكروباص يتجة إلى رأس البر.
 
أما رواد رأس البر من محافظات الغربية والدقهلية الشرقية يمكنهم ركوب قطار القاهرة إلى محطة قطار دمياط ويوجد أيضا ميكروباص مباشر متجها إلى رأس البر من موقف الدقهلية يعمل على مدار اليوم. 
 
أما رواد المصيف من محافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد فيوجد ميكروباص يتجة إلى موقف دمياط ناحية شطا.
 
 
يوجد فى مدينة دمياط موقف رأس البر المعروف بموقف المطرى ويمكن ركوب ميكروباص إلى رأس البر بسعر 5 جنيهات، كما يوجد ميكروباص فى موقف رأس البر بجوار الكوبرى العلوى ناحية السنانية. 
 
فى رأس البر يوجد موقف رئيسيى يمكن للقادم إلى رأس البر ركوب ميكروباص إلى أى شارع أو منطقة وتعريفة الأجرة 3 جنيهات المواصلة الداخلية.
 
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رأس البر 

رأس البر (2)
رأس البر

رأس البر (3)
رأس البر 

 


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