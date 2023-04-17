رأس البر تستقبل زوارها بالورود فى عيد شم النسيم

دمياط معتز الشربيني

استقبلت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي، وإشراف نواب المدينة المصطافين، والرواد القادمين لقضاء أجازة شم النسيم وأعياد الربيع، بالزهور والورود.

وقامت العلاقات العامة بالاشتراك مع قسم الحدائق، وبالتنسيق مع إدارة البوابات في الوحدة، بإهدائهم باقات الزهور مصحوبة بعبارات الترحاب، يأتي ذلك في إطار الاحتفال بشم النسيم وأعياد الربيع.

وكانت شواطئ رأس البر بمحافظة دمياط قد استعدت لاستقبال المصطافين ورواد المدينة ، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة وضمن استعدادات المدينة لاستقبال موسم شم النسيم وصيف 2023.