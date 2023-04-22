أخبار × 24 ساعة.. مد ساعات تشغيل الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق فى أيام العيد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم تحدد محذوفات منهج العربي والفلسفة والمنطق للثانوية العامة لطلبة الدمج
"القوى العاملة" في 7 أيام: فرص عمل.. وعودة مستحقات عمالة مصرية في الخارج
وزير التعليم يجري اتصالا هاتفيا بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان للتهنئة بالعيد
وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة عيد الفطر المبارك
انتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف فى أول أيام عيد الفطر.. صور
السكة الحديد تتيح حجز القطارات إلكترونيا.. اعرف التفاصيل
وزير التنمية المحلية يجرى اتصالات بالمحافظين لمتابعة أول أيام عيد الفطر
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