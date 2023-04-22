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أخبار × 24 ساعة.. مد ساعات تشغيل الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق فى أيام العيد

السبت، 22 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مد ساعات تشغيل الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق فى أيام العيد مترو الانفاق- أرشيفية
كتب محمد صبحى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم تحدد محذوفات منهج العربي والفلسفة والمنطق للثانوية العامة لطلبة الدمج
"القوى العاملة" في 7 أيام: فرص عمل.. وعودة مستحقات عمالة مصرية في الخارج
وزير التعليم يجري اتصالا هاتفيا بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان للتهنئة بالعيد
وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال ‏إجازة عيد الفطر المبارك
انتظام حركة تشغيل المترو والقطار الخفيف فى أول أيام عيد الفطر.. صور

 

 


أخبار × 24 ساعة

التموين

المترو

عيد الفطر

اخبار مصرية



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