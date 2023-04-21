السكة الحديد تتيح حجز القطارات إلكترونيا.. اعرف التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أتاحت هيئة السكة الحديد حجز القطارات على جميع الخطوط من خلال الموقع الإلكترونى للسكك الحديدية، بالإضافة الى الحجز على القطارات الإضافية التى دفعت بها الهيئة على خط الصعيد لمواجهة الاقبال خلال فترة العيد.

وينشر اليوم السابع مواعيد قطارات عيد الفطر التى شغلتها هيئة السكة الحديد على خط الصعيد طوال فترة عيد الفطر، حيث أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات جديدة بشأن تشغيل قطارات عيد الفطر المبارك على خطوط السكة الحديد بالوجه القبلي.

وجاءت مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك كالتالى :-

- تشغيل قطاري 1940 - 1941 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات VIP مكيفة رقم 1940 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان 10:05 اليوم التالي.

-اعتبارًا من يوم 17 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات VIP مكيفة رقم 1941 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة 11:15 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري 1942 - 1943 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص روسي ثالثة مكيفة رقم 1942 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 16:55 يصل أسوان 05:15 اليوم التالي.

-اعتبارًا من يوم 17 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 20:00 يصل القاهرة 08:15 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري 1938 - 1939 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص روسي ثالثة مكيفة رقم 1938 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 22:40 يصل أسوان 12:00 اليوم التالي.

-اعتبارًا من يوم 17 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1939 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 19:25 يصل القاهرة 07:40 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري روسي 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص روسي ثالثة تهوية ديناميكية رقم 2202 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 15:15 يصل أسوان 03:55 اليوم التالي.

-اعتبارًا من يوم 17 أبريل 2203 يتم تشغيل قطار روسي ثالثة تهوية ديناميكية رقم 2203 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 15:00 يصل القاهرة 03:40 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري روسي 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

- يتم تشغيل قطار رقم 2204 مخصوص روسي ثالثة تهوية ديناميكية من القاهرة - أسوان ليلة 16 - 17 أبريل حتى ليلة 28-29 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 00:40 يصل أسوان 13:45 ذات اليوم.

-يتم تشغيل قطار روسي ثالثة تهوية ديناميكية رقم 2205 من أسوان - القاهرة من يوم 17 أبريل حتى يوم 29 أبريل2023 يتحرك من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة 23:20 ذات اليوم.