5 طرق للتخلص من الانتفاخ بعد تناول وجبة دسمة فى العيد

كتب – حسام الشقويرى

فى موسم الأعياد قد تنهي وجبتك وأنت تشعر بأن بطنك منتفخ من كل هذا الطعام، وتشعر أن حجمها قد تضاعف ثلاث مرات، فلا تقلق، لم تنتفخ معدتك كثيرًا فمن المحتمل أن يكون مجرد غازات ناتجة عن الهواء الزائد في الجهاز الهضمي فعندما نأكل، تتحلل الكربوهيدرات وتتخمر أليافها، ما ينتج غازًا يتمدد، وقد يؤدي إلى الانتفاخ، وفقًا لما نشره موقع everydayhealth

على الرغم من كونه غير سار، إلا أنه ليس شيئًا يدعو للقلق بشكل عام. يقول بام فولينفايدر،RD ، مؤسس شركة Fully Mediterranean في هيوستن: "عادةً ما لا يكون الانتفاخ علامة على أي شيء خطير، خاصةً إذا كان يحدث فقط بعد وجبات كبيرة" .

اتبع هذه النصائح للتخلص من الانتفاخ والعودة إلى فرحة العيد.

1 - حافظ على رطوبتك

ربما يكون شرب الماء هو آخر شيء تريد القيام به عندما تشعر أن بطنك على وشك الانفجار. لكن "الماء مهم جدًا لتقليل الانتفاخ" ، كما يقول دويل. "إنه يحافظ على كل شيء يتحرك بسلاسة في الجهاز الهضمي ، وهو أمر ضروري لحركات الأمعاء المنتظمة - وغالبًا ما يسير الإمساك والانتفاخ جنبًا إلى جنب."

ما تأكله يمكن أن يؤثر على خطر إصابتك بالانتفاخ . وغالبًا ما يكون الانتفاخ نتيجة تناول الأطعمة الغنية بالملح. الصوديوم يجلب الانتفاخ ، على الأرجح لأنه يسبب احتباس الماء ، وفقًا لـ Harvard Health Publishing . الهدف من شرب الماء بعد الوجبة هو تعويض ذلك الصوديوم وتشجيع الجسم على الإقلاع عن السوائل. يقول فولينويدر: "في حين أنه قد يبدو غير منطقي ، فإن شرب الماء قد يساعد في تقليل الانتفاخ عن طريق تخليص الجسم من الصوديوم الزائد". قد تجد أن شرب الماء قبل الوجبة يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ ، وهذه الخطوة قد تمنح أيضًا فائدة مزدوجة لتقليل الميل إلى الإفراط في تناول الطعام.

2 - المشي

بدلاً من التوجه مباشرة إلى الأريكة بعد تناول وجبة كبيرة ، قم ببعض الحركة". "المشي لمسافة قصيرة يمكن أن يساعد في تحفيز حركة المعدة وتقليل الانتفاخ." أظهرت الأبحاث أن المشي بعد الوجبة يساعد في تسريع إفراغ المعدة. يجب أن تكون خمس أو 10 دقائق كافية لمساعدتك على الشعور بالراحة

3 - الابتعاد عن المشروبات الغازية

قد تعتقد أن احتساء المشروبات الغازية ، مثل المياه الغازية أو المياه الغازية ، سوف يجعلك تشعر بتحسن من خلال تحفيز التجشؤ، ولكن كل ما يفعله هو إضافة الغاز إلى نظامك.

5 - شاى النعناع

للحفاظ على انتفاخ البطن بعيدًا ، تناول شاي النعناع أو الزنجبيل أو الشمر ، هذه الأنواع من الشاي لها خصائص مختلفة، والتي قد تعمل على إرخاء الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ والغازات".

4 - اليوجا

بمجرد إزالة الحلوى، ابحث عن مساحة لتمنح جسمك تمددًا لطيفًا. بحسب وضعيات اليوجا اللطيفة مثل وضعية الطفل أو القطة و البقرة يمكن أن تساعد في تخفيف الانزعاج البطني المرتبط بالانتفاخ". حافظ على كل وضعية لمدة خمسة أنفاس عميقة (الشهيق من خلال الأنف والزفير من خلال الفم)، واستمر في التكرار حتى تشعر ببعض الراحة.

5 - تجنب مضغ اللبان

إن ابتلاع الكثير من الهواء يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ والغازات. ويدخل الهواء الإضافي إلى نظامك إذا أكلت أو شربت بسرعة كبيرة، أو تناولت المشروبات الغازية، أو مضغت اللبان. إذا كان هذا الهواء محاصرًا في القولون أو الأمعاء الدقيقة، فسوف ينتهي بك الأمر بالشعور بالانتفاخ والغازات.