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5 اشتراطات للحصول على التدريب المهنى السريع بوزارة القوى العاملة.. اعرفها

الجمعة، 21 أبريل 2023 11:00 م
5 اشتراطات للحصول على التدريب المهنى السريع بوزارة القوى العاملة.. اعرفها وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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تجرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، تدريبات سريعة على المهن المختلفة من سن 20: 45 سنة، وحددت وزارة القوى العاملة مجموعة من الاشتراطات للحصول على الخدمة، هى:

1.      ما يفيد معرفته بالقراءة و الكتابة أو إجراء اختبار عن طريق المديرية المختصة .

2.    صورة من المؤهل الدراسي ( أن وجد ) .

3.    شهادة قيد من مكتب القوى العاملة .

4.    ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها .

5.    إقرار بعدم التحاقه بمدرسة أو منشأة قطاع خاص أو عام أو حكومى .

وتستغرق التدريبات المهنية السريعة  4  شهور، وهى تدريبات دون رسوم، ويتم إجراء التدريب المهني بالمديرية المختصة ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتقدم مراكز التدريب المهنى تدريبات فى 50 مهنة سواء المهن الحرفية أو صيانة المحمول والحاسب الآلى والسباكة والخياطة وغيرها من المهن التي يتطلبها السوق المحلية والتدريب مجانى.

ويراعى أنه في حالة عمل المتدرب بأحد المنشآت يمكن إحضار موافقة جهة العمل ولا يمنح مكافأة التدريب.

من ناحيته، وجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة، المديريات بالمحافظات، بمتابعة خريجى التدريب المهنى من الشباب بعد انتهاء برامج التدريب المهنى التى يحصلون عليها من مراكز التدريب والوحدات المتنقلة للتأكد من حصولهم على فرص عمل او بدء مشروعات صغيرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.


القوى العاملة

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تدريبات القوى العاملة

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