اليوم السابع
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القوى العامل تختتم مبادرة دعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:38 ص
القوى العامل تختتم مبادرة دعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات ختام مبادرة دعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات
كتبت آية دعبس

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أعلنت وزارة القوى العاملة ، عن تنظيم مكتب التمثيل العمالي بالإمارات احتفالية لختام مبادرة دعم المشروعات الصغيرة لأبناء الجالية المصرية بالإمارات، وضمت الاحتفالية عدد كبير من أفراد الجالية المصرية بدولة الإمارات وجميع العارضين والعارضات المشاركين.

وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أوضحت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات أنه تم الاحتفال بختام المبادرة المصرية لدعم المشروعات الصغيرة في نسختها الثانية والتي نظمها مكتب التمثيل العمالى.
 
 واستمرت لمدة عشرة أيام من 7 أبريل حتى 16 أبريل الجاري ، وقام المكتب بتكريم كل العارضين والعارضات الذين أعربوا عن سعادتهم بنجاح المبادرة والتنظيم لكل الفعاليات المقدمة و التي جمعت الأسرة المصرية بدولة الإمارات وشعروا كأنهم في مصر ، كما تم إحياء ليالي رمضان بكل الأجواء المصرية الرمضانية .
 
وأكدت الملحق العمالي أن هذه المبادرة أقيمت للعام الثاني على التوالي بعد أنّ حققتْ نجاحًا مميزًا في العام الماضي،وهي عبارة عن ترويج للمنتجات الخاصة بالجالية المصرية بالإمارات.
 
 

 


الجالية المصرية بالامارات

المصريين العاملين بالامارات

مكتب التمثيل العمالي بالامارات

التمثيل العمالي بالامارات



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