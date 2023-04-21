25 ألف مواطن يحتفلون داخل حديقة صنعاء بكفر الشيخ في أول أيام عيد الفطر

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، اقبالاً كبيراً، لقضاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وخاصة بالفترة المسائية، وبلغ عدد المترددين على الحديقة من الصباح حتى مساء اليوم 25 ألف مواطن من مراكز المحافظة المتعددة، إضافة لعدد من محافظة الغربية، والطلاب العرب بجامعة كفر الشيخ، كما تسابق الأطفال على عدد من الشباب لرسم علم مصر على وجوههم، وبعض الرسومات المحببة لهم، وجرى توفير كافة احتياجات المعيدين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء.

وشهدت الملاهي بحديقة صنعاء توافد عدد كبير من الأطفال والاسر للأستماع بالالعاب المتعددة والبرامج التريفيهية المعدة للمعيدين، إضافة لتوافد الاطفال على ركن ألعاب الأطفال المجاني المجاور لمدخل الحديقة، وعلى حمام السباحة بالحديقة، كما التف عدد أخر حول شاشة العرض، لعرض عدد من أغاني العيد.

وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالى بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، في ظل تواجد أمني حول الحدائق والمتنزهات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأنه أعطى تعليمات مشددة رئيس مصيف بلطيم بتواجد البحارة المنقذين بدء من اليوم حتى نهاية الأسبوع منذ شروق الشمس لغروبها، لإنقاذ أي حالة قد تتعرض للغرق، وخاصة أن كفر الشيخ سوف تستقبل الآلاف من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة.

وأضاف تم التنسيق بين الجهات المعنية وخاصة مرفق الإسعاف لانتشار 100 سيارة أمام المتنزهات والحدائق وبمصيف بلطيم على الطريق الدولى الساحلى وروافده بالإضافة لإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات.