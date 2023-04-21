وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد مستشفى الحميات لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبى

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية ، اليوم الجمعة، مستشفى حميات الإسماعيلية؛ لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد كافه الفرق الطبية وتطبيق خطة التامين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك بالمحافظة.

قام وكيل وزارة الصحة بتفقد أقسام الاستقبال، الداخلى، وغرف العناية المركزة وقسم الأشعة وتابع بتفَقد غرف المرضى والتأكد من عدم وجود اى قصور فى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من تواجد مخزون استراتيجى من الأدوية والمستلزمات واكياس الدم.

وأشاد "حطب" بجهود الفريق الطبى وانتظام سير العمل بالمستشفى مهنئا الفرق الطبية والمرضى وذويهم بعيد الفطر المبارك و مشددا على تواجد جميع اعضاء الفريق الطبى بجميع المنشآت الطبيه بالمحافظة والالتزام بجدول النوبتجيات خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات الطبية للمواطنين بأعلى جودة ويسر وفق خطه وزاره الصحة والسكان للتأمين الطبى خلال فتره عيد الفطر المبارك.

رافقه خلال الزيارة دكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجى ودكتور وسام رمضان مدير إدارة مكافحة العدوى ،الدكتورة اريج بدوي بادارة الصيدلة ،الدكتوره رنا صفوت عضو إداره الدعم الفنى ومس تريزه رأفت مديره إدارة التمريض بمديرية الصحة بالإسماعيلية.

يأتى ذلك فى اطار متابعهة تنفيذ خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك.