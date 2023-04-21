اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 04:38 م
أكرم القصاص
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وكيل صحة الإسماعيلية يتابع خطة التأمين الطبي وانتشار العيادات المتنقلة

الجمعة، 21 أبريل 2023 03:52 م
وكيل صحة الإسماعيلية يتابع خطة التأمين الطبي وانتشار العيادات المتنقلة جانب من الجولة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قام الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، بالمرور على الحدائق والمتنزهات ومتابعة سير العمل بالعيادات المتنقلة بالمحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي.
 
وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم، تابع الدكتور علي حطب انتشار القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة بالحدائق والمتنزهات، واطمأن على تواجد الفرق الطبية وإجراء الكشف الطبى اللازم للمواطنين، مؤكدا على استمرار تواجد السيارات المتنقلة والمتابعة الطبية للمواطنين طوال أيام عيد الفطر المبارك.
 
يأتى ذلك تطبيقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأماكن التجمعات خلال فترة الأعياد، وتحت إشراف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

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