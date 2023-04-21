ملاهى وفلوكة النيل بالكورنيش أبرز مظاهر احتفالات عيد الفطر ليلاً فى الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

احتفل الأهالي والعائلات بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك ، عبر الاستمتاع على كورنيش النيل مع أسرهم بجانب ركوب الفلوكات النيلية لعمل جولات مبهجة في قلب نهر النيل.

كما توجهت عدد من الأسر إلي الحدائق والمتنزهات والملاهي لإدخال السرور وفرحة العيد في قلوب أطفالهم، بالاستمتاع بالألعاب المختلفة في أول أيام العيد.

وينتظر الجميع أيام الأعياد السنوية للاستمتاع على طريقتهم الخاصة فى محافظة الأقصر، بزيارات أسرية مبهجة للاستمتاع بالإجازة والعيد فى مختلف الأماكن السياحية والآثرية، حيث تضم الأقصر عددا كبيرا من المعابد الفرعونية المميزة والمقابر والمتاحف التى يتم فتحها فى أيام العيد للجميع للاستمتاع بالعيد بين التاريخ المصرى القديم.

ورصد "اليوم السابع" خريطة المزارات الأثرية المميزة فى شرق وغرب محافظة الأقصر، حيث أنه بالنسبة لأهالى الأقصر فالزيارات لا تحتاج شرح طويل فتخرج الأسرة لتستقل سيارات الأجرة الداخلية، أو التاكسى أو سياراتهم العائلية للوصول لتلك المزارات الأثرية المختلفة، وبالنسبة للضيوف من خارج الأقصر فتبعد المحافظة عن القاهرة بحوالى 670 كيلو متر وعن محافظة أسوان حوالى 220 كيلو متر، وتربطها بمختلف محافظات مصر شبكات مواصلات مختلفة، فيربطها بالعاصمة الطريق البرى الصحراوى والزراعى بمسافة تتراوح ما بين 8 لـ10 ساعات، وكذلك طريق السكة الحديد والذى يستغرق من 9 لـ11 ساعة، أما الوصول للأقصر جواً عبر رحلات الطيران لا تتعدى ساعة ونصف فقط، أما بالنسبة للمدن السياحية فتربط الأقصر والبحر الأحمر شبكة مواصلات برية وكذلك مدينة شرم الشيخ فتوجد شبكة مواصلات برية وجوية، مما يساعد الجميع لى الوصول للأقصر بسهولة كبيرة.