اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة فى جنوب إفريقيا إثر هجوم من مسلحين مجهولين

الجمعة، 21 أبريل 2023 02:26 م
مقتل 10 أشخاص من عائلة واحدة فى جنوب إفريقيا إثر هجوم من مسلحين مجهولين شرطة جنوب إفريقيا
وكالات

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قُتل عشرة أشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم في جنوب إفريقيا، الجمعة، على يد مسلحين مجهولين، على ما أعلنت الشرطة، في أحدث حوادث القتل في هذا البلد الذي يعاني معدلات جريمة متزايدة.

 
وبحسب الشرطة، قضى سبع نساء وثلاثة رجال جراء إطلاق النار عليهم في منطقة إيمبالي الشعبية في جنوب بيترماريتسبرغ بمقاطعة كوزولو ناتال في جنوب شرق البلاد.
 
وقالت الناطقة باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا في بيان "بحسب العناصر الأولية، اقتحم مسلحون مجهولون مسكناً في بيترماريتسبرغ ونصبوا كميناً للعائلة".
ولم تُعرف دوافع الجريمة على الفور. 
 
وعمليات إطلاق النار من هذا النوع ليست نادرة في جنوب إفريقيا، إذ تسجل البلاد أحد أسوأ معدلات جرائم القتل في العالم.
 

جنوب إفريقيا

شرطة جنوب إفريقيا

هجوم مسلح فى جنوب إفريقيا



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