اليوم السابع
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مصلحة الضرائب تعلن ضريبة القيمة المضافة على النولون للسلع المعفاة

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:00 م
مصلحة الضرائب تعلن ضريبة القيمة المضافة على النولون للسلع المعفاة ميناء
كتب هانى الحوتى

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أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والبري والجوي على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات عن الفترة من (إبريل-مايو-يونيو لعام 2023)، وذلك بعد مراجعة أسعار قيم خدمات النولون المعتمدة من شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.
 
وأرسلت الضرائب، بيان استرشادي معتمد بقيم خدمات النولون لمصلحة الجمارك لتعميمه على كافة المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، حفاظًا على أموال الخزانة العامة للدولة.
 
يأتي ذلك تطبيقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية، وشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على النولون البحري والجوي والبري المؤداة على السلع المعفاة وسلع الجدول والآلات والمعدات.
 
أسعار النولون البري
أسعار النولون البري

أسعار نولون البضائع
أسعار نولون البضائع

أسعار النولون البحري 2
أسعار النولون البحري 2

أسعار النولون البحري
أسعار النولون البحري

أسعار النولون
أسعار النولون
 
وفقًا لبيانات وزارة المالية، فأنه تم إحباط 4300 عملية تهريب خلال يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 3 مليارات و617 مليونًا و446 ألف جنيه.
 
وحررت الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» 5 محاضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 2 مليار و177 مليونًا و326 ألف جنيه، كما تم تحرير 2246 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 58 مليونًا و919 ألف جنيه.

الضرائب

ضريبة القيمة المضافة

النولون

الجمارك

المنافذ الجمركية



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