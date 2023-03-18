اليوم السابع
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رئيس مصلحة الجمارك يوجه بالتحقيق مع فواتير النولون المبالغ فيها

السبت، 18 مارس 2023 06:00 ص
رئيس مصلحة الجمارك يوجه بالتحقيق مع فواتير النولون المبالغ فيها مصلحة الجمارك
كتب هانى الحوتى

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وجه الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بضرورة توجيه جميع المختصين بالقطاعات والإدارات المركزية والعامة، بإبلاغ الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، في حال وجود فواتير نولون أعلى من قيمة الرسالة أو بقيم مغالي فيها أثناء إجراءات التثمين للإفراج عن الرسائل الجمركية، للتأكد من صحة المستندات المقدمة، وذلك لاتخاذ اللازم قانونًا، جاء ذلك وفقًا لمنشور رقم 11 لسنة 2023.
 
 
وبلغت عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، 21.6 ألف محضر، بإجمالي مستحقات رسوم جمركية وغرامات تهريب مستحقة بلغت 21.2 مليار جنيه، في إطار تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، للحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.
 
وتعمل وزارة المالية، على تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.

مصلحة الجمارك

فواتير النولون

التهرب الجمركي

الجمارك



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