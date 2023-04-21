مصرع ربة منزل وإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادثين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقت" م.ح.ع" 30 سنة، ربة منزل مصرعها، لسقوطها من علو بمنزل بقرية 40 الشراقوة بمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ ، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، والجثة تحت تصرف النيابة.

كما أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة الرياض فى محافظة كفرالشيخ، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور مركز الرياض، يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمدينة الرياض، وبالفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، السعيد أبو العلا العرباوي، 33سنة، و محمد السعيد أبو العلا، 10سنوات، ومحمد نصر عطية 30 سنة، بإصابات متفرقة، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.