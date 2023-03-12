ضبط 5 من مروجي المواد المخدرة فى مراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع وحدات البحث الجنائي بمراكز الحامول وقسم ثان كفر الشيخ وقلين ومركز كفر الشيخ، في تحديد وضبط 5 عناصر من ذوي المعلومات الجنائية في أثناء اتجارهم بالمواد المخدرة، ليجري ضبطهم وتحرير المحاضر اللازمة لهم.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ ، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بشن حملات أمنية مكثفة في عدد من الأقسام والمراكز الشرطية، تمكنت من ضبط عدد من ذوي المعلومات الجنائية في أثناء اتجارهم في جوهر مخدر الحشيش، حيث جرى رصدهم عن طريق العناصر السرية وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم بمعرفة ضباط البحث الجنائي.

وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط" ك. ا" وشهرته العجوز، 29 عاما، من ذوي المعلومات الجنائية بمركز الحامول وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة البيع وهاتف محمول ليحرز له محضر رقم 2079 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الحامول.

وتمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بقسم ثاني كفر الشيخ من ضبط " ع. ص. ع. م" 25 عاما، عاطل ومقيم بمنطقة سيدي طلحة، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، ليحرر له رقم 737 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثاني كفر الشيخ.

وفي مركز قلين تمكن ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة قلين، تم ضبط "ع. ع. ح. ح"، نجار مسلح مقيم بقرية صروة من ذوي المعلومات الجنائية وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش ليحرز له محضر رقم 943 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة قلين.

وضبطت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الشيخ،" م. ن. ا. ا" 27 عاما، مقيم بقرية الحمراوي، من ذوي المعلومات الجنائية، وتم ضبط " أ. م. أ. خ" 27 عاما، مقيم بقرية الحمراوي وبحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش، وطلقات تستخدم لذات السلاح، وكمية من جوهر مخدر الحشيش ومبلغ مالي من حصيلة البيع ليحرر له المحضر رقم 1375 لسنة 2023 جنايات كفر الشيخ.