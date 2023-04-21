محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة عيد الفطر بساحة مسجد السلام بشرم الشيخ.. صور

أدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، يرافقه القيادات التنفيذية والأمنية ومشايخ وأئمة الأوقاف، وعواقل المحافظة، وعدد من مستثمري شرم الشيخ، وجموع المصلين.

ووجه محافظ جنوب سيناء التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية عامة وشعب جنوب سيناء خاصة، وأشاد بجهود الشرطة والمرور والأوقاف بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في تنظيم صلاة العيد على مستوى مدن المحافظة، وقدم الشكر لحزب مستقبل وطن لدعمه وتواجده وتقديم هدايا للأطفال ونشر البهجة.

وعقب الصلاة قام المحافظ بتوزيع هدايا ولعب الأطفال والعيديات، وسارع الجميع لالتقاط الصور التذكارية معه، معبرين عن سعادتهم وشاكرين له حسن التنظيم والطفرة التنموية الكبيرة التى تشهدها محافظة جنوب سيناء.