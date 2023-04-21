محافظ بورسعيد يشارك الأطفال فرحة العيد بالحدائق العامة

بورسعيد محمد فرج

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، حديقة المسلة بحي الشرق، وذلك لمشاركة أبناء بورسعيد مظاهر الاستمتاع بالعيد، وحرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من المواطنين المتواجدين بميدان الشهداء، وقدم التهنئة للمواطنين من أبناء بورسعيد وأبناء المحافظات الأخرى بمناسبة عيد الفطر المبارك

وتمنى محافظ بورسعيد للزائرين قضاء عطلة سعيدة والاستمتاع بالحدائق والمتنزهات والمعالم السياحية المميزة بالمحافظة، وحرص اللواء عادل الغضبان على التقاط الصور التذكارية مع المواطنين والاطفال المتواجدين بالميدان، وسط أجواء من الفرحة والسعادة والاحتفالات.

وأعرب المواطنون المتواجدون بساحة الشهداء عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ بورسعيد وحرصه على مشاركة أبناء المحافظة الاحتفال بالعيد، مشيدين بالواجهة الجمالية والحضارية لبورسعيد والطفرة الملموسة على كافة الأصعدة.

وتشهد ساحة الشهداء "ميدان المسلة" في أول أيام عيد الفطر المبارك توافد أعداد كبيرة من المواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى، للاستمتاع بساحة الشهداء وتجمع المئات من حمام السلام، وقامو بالتقاط العديد من الصور التذكارية مع محافظ بورسعيد في نهاية اللقاء.