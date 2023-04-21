محافظ بورسعيد يؤدى صلاة العيد مع آلاف المواطنين بساحة المعمورة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء مازن صبرى، مدير أمن بورسعيد، صلاة عيد الفطر المبارك، اليوم الجمعة، بساحة المعمورة نطاق حى الشرق مع الآلاف من أهالى المدينة، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامى.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للمواطنين عقب صلاة العيد ، الذى حرصوا على مبادلته التهانئ والتقاط عدد من الصور التذكارية معهم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد العيد علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الترابط والتلاحم بين الشعب المصرى، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن المحافظة جاهزة لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات للاستمتاع بشواطىء ومعالم المدينة الباسلة.

ودعا محافظ بورسعيد المواطنين للاستفادة من إجازة عيد الفطر فى تجديد مشاعر المودة بين الأسر والتنزه فى الحدائق والشواطئ، مؤكدا على توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين خلال عيد الفطر وتهيئة المناخ المناسب للاستمتاع بالإجازة.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد من تواجد رجال الشرطة بكافة أحياء المحافظة خاصة محيط المساجد وساحات صلاة عيد الفطر والشوارع المؤدية لها وكافة المتنزهات والحدائق والشواطئ وأماكن تجمعات المواطنين، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة والأقوال الأمنية، فى ظل انتشار رجال المرور بكافة الأحياء لتنظيم حركة السيارات ومنع التكدس المرورى.

وكان محافظ بورسعيد قد أعلن عن أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص 9 ساحات كبرى و150 مسجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.