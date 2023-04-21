محافظ بنى سويف يعقد لقاءً أبوياُ مع الأيتام بمناسبة العيد ويستمع لمطالبهم

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على عقد لقاء أبوى والجلوس مع أبناء المحافظة من الأيتام، وذلك خلال زيارته المعتادة لدور الأيتام فى كافة أعياد المصريين، مداعبا الأطفال الصغار بشكل أبوى ملفت، مما أدخل السرور على نفوسهم وسط ضحكات مبهجة وسعادة غامرة فى هذه الأيام السعيدة التى يعيشها المصريون احتفاءً بعيد الفطر المبارك.

وزار المحافظ "صباح أول أيام عيد الفطر المبارك" دار رعاية المؤسسات الاجتماعية للأيتام بشارع الإمام مالك بمدينة بني سويف، لتقديم التهنئة والمعايدة على الأطفال صباح أول أيام العيد، وذلك بحضور: اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، أمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، هانى الجويلى رئيس المدينة، محمد سيد رئيس جمعية رعاية المؤسسات

وفى لقائه الأبوى بهم، استمع المحافظ لكل طفل "على حدة" دون حضور مسؤولى الدار ليتسنى لهم الكلام بحرية مطلقة، حيث أنصت لهم ولمطالبهم، وكلف مكتبه بتسجيل مطالبهم بالتفصيل لاستيضاحها واتخاذ اللازم حيالها، موجها بعمل قافلة صحية شهرية للكشف على الأطفال لكل دور الأيتام وعمل ملف صحى لكل طفل لتيسير المتابعة لهم.

وحرص المحافظ على التوجيه بتسليم العيديات، سائلهم ماذا ستفعلون بها، ومستمعا لهم بإصغاء، ومداعبا البعض، موجها القائمين على الدار بالحرص على إدخال الفرحة لنفوسهم، وأن لا يشعروا بأى فرق عن غيرهم من الأطفال، قائلا( أبناؤنا الأيتام فى عين مصر وقيادتها السياسية وحكومتها)

وأكد المحافظ على أن المحافظة لا تدخر جهداً فى توفير أوجه الدعم لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، حيث استمع لمطالب ومقترحات أبناء الدار والقائمين عليها والتى وعد بدراستها وتلبيتها، مشيراً إلى أن مكتبه مفتوح لكافة أبناء دور رعاية الأيتام، مؤكدا على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقرب من المواطنين والتلاحم معهم فى أفراحهم وفى كل المناسبات، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من الأيتام وذوى الهمم والأكثر احتياجاً.