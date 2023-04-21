محافظ الوادى الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من القيادات التنفيذية ووفد من الكنيسة.

وأكد المحافظ على تقديره لروح الإخوة والمحبة التي تجمع بين كافة أبناء الشعب المصري، والتي تؤكد على قوة النسيج الوطني، موجهًا عظيم شكره وإعترازه لهذه التهنئة الكريمة، داعيًا الله أن يديم علي الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

وكان آلاف المواطنين من أهالى مدينة الخارجة أدوا صلاة عيد الفطر المبارك بساحة حديقة 25 يناير بمدينة الخارجة وذلك بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة، كما وضعت قوات الأمن وإدارة المرور حواجز مرورية لتسهيل حركة المصلين إلى المسجد وتم توزيع الهدايا والحلوي على الأطفال.

ووجه الزملوط بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة عليهم، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

وعلى جانب آخر، قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بزيارةٍ ميدانية لمستشفى الخارجة التخصصي؛ لتقديم التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة. واطمئن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى، وقدّم لهم الهدايا العينية والنقدية، مُهنئًا إياهم بحلول العيد، ومُتمنيًا لهم الشفاء العاجل وقضاء العيد بين أهلهم وذويهم، كما تفقّد سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، مُوجهًا بضرورة تواجد طواقم عمل مستمرة خلال فترة العيد؛ لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها، وتقديم الخدمات الطبية اللائقة واللازمة للمواطنين.



محافظ الوادي الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات للتهنئة بعيد الفطر المبارك



محافظ الوادي الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات



محافظ الوادي الجديد يستقبل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات للتهنئة بعيد الفطر المبارك



محافظ الوادي الجديد يزور مستشفى الخارجة التخصصي



محافظ الوادي الجديد يزور مستشفى الخارجة التخصصي