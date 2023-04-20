أوقاف الوادى الجديد: تجهيز 9 ساحات و556 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة

أعلن الشيخ رمضان يوسف، وكيل مديرية أوقاف الوادي الجديد ، اليوم الخميس، عن الإنتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك وعددها 9 ساحات لصلاة العيد على مستوى المحافظة بواقع 4 ساحات بمركز الخارجة، و4 ساحات بمركز الداخلة، وساحة صلاة واحدة بمركز الفرافرة.

وقال يوسف، أن صلاة عيد الفطر ستقام في جميع مساجد المحافظة بواقع 556 مسجدا وتم وضع خطة توزيع الخطباء والأئمة بمساجد وساحات الصلاة على مستوى المحافظة في صلاة عيد الفطر المبارك، وتجهيز عدد من الخطباء الاحتياطي، تحسبا لوقوع طارئ لأي خطيب أو إمام مسجد قبل صلاة العيد، بجانب تجهيز المساجد ومتابعتها المستمرة من جانب المفتشين ومديري الإدارات وتوفير الفرش اللازم، وكل المستلزمات من خلال دعم وزارة الأوقاف.

وأضاف يوسف، أنه جرى تجهيز ساحة الصلاة بحديقة 30 يونيو بأرض المطار بالخارجة، وهى إحدى الساحات الرئيسية هذا العام والتى سيؤدى بها الصلاة اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة، وسط دعوة الأهالى للصلاة بالساحة الرئيسية وتوفير هدايا للأطفال.

وجاءت ساحات الخلاء في كالتالي هي :

1- ساحة 30 يونيو طريق المطار

2- ساحة مركز شباب الساحة الخارجة

3- ساحة المجمع الإسلامي الخارجة

4- ساحة مسجد ناصر بالخارجة

5- ساحة تنيدة مركز بلاط

6- ساحة المجمع الإسلامي بالداخلة

7- ساحة نادي الداخلة الرياضي موط

8- ساحة الدكتور سيد سيف القلمون

9-ساحة مسجد ناصر بالفرافرة