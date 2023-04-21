اليوم السابع
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محافظ المنوفية يوزع الورود وكعك العيد على المواطنين والأطفال بالشوارع

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:58 ص
محافظ المنوفية يوزع الورود وكعك العيد على المواطنين والأطفال بالشوارع جانب من التوزيع
المنوفية - محمد فتحى

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شارك اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جموع أهالي وأبناء شعب المنوفية احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك، حيث قام بتوزيع الورود والحلوى وكعك العيد على المواطنين والأطفال في الشوارع عقب أدائه شعائر صلاة العيد بمسجد الرؤوف الرحيم، كما استقبل عدد من الأسر وذويهم بمكتبه لتقديم التهنئة بعيد الفطر.
 
ووسط أجواء تسودها الفرحة والسرور، حرص محافظ المنوفية على تقديم خالص تهانيه القلبية للأهالي والأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم بمناسبة عيد الفطر، داعياً المولى عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات ومتمنيا لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والإزدهار تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
 
 
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

عبد الفطر

توزيع العيدية



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