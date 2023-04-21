محافظ المنوفية يؤدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم

المنوفية - محمد فتحى

أدى صباح اليوم الجمعة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم بشبين الكوم، رافقه الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، محمد موسى نائب المحافظ وقيادات المحافظة، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وألقى خطبة العيد الشيخ كمال عبد الرازق مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والتى تناول فيها الحديث عن فضل أيام العيد وبركة تلك الأيام بعد شهر الصيام وأهمية توحيد الصف وصلة الأرحام والتواصل فى الطاعات عقب شهر رمضان، مهنئا جموع المصلين بعيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام والعبادات التى تقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل طيلة أيام الشهر المبارك، مشيرا إلى ضرورة اغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد فى توطيد مفاهيم الترابط والتكافل ونشر المحبة والتسامح التى يدعو إليها الدين الإسلامى.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولجميع أهالى وأبناء المحافظة، معربا عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة، متمنيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على أمتنا الإسلامية ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وسادت الشوارع والميادين بمدن ومراكز وقرى المحافظة حالة من البهجة والسرور احتفالا بعيد الفطر المبارك.