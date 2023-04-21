محافظ القليوبية يطمئن على مصابى حادث مرورى بطريق شبرا بنها الحر

اطمأن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، علي مصابي حادث سيارة ملاكي وسيارة إسعاف بطريق شبرا بنها الحر، نتج عنه إصابة 6 مواطنين و4 من طاقم الإسعاف والذين أصيبوا أثناء إسعافهم مصابي حادث السيارة الملاكي وكانت كلها إصابات بسيطة وتماثلو جميعا للشفاء وتم خروجهم من المستشفى عدا فرد من طاقم سيارة الإسعاف تم احتجازه بالعناية المركزة بمستشفي بنها الجامعى.
وقام "الهجان"، بالاطمئنان على المسعف المصاب بمستشفي بنها الجامعي، يرافقه المحاسب محمد مرعي رئيس مدينة بنها، والدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الصحة بالقليوبية
ووجه محافظ القليوبية، بتقديم كافة الرعاية الطبية والعلاجية المصاب، داعيًا الله أن يشفيه ويخفف عنه آلالام.
محافظ القليوبية يطمئن على مصابى حادث مرورى بطريق شبرا بنها الحرالجمعة، 21 أبريل 2023 11:44 ص
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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اطمأن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، علي مصابي حادث سيارة ملاكي وسيارة إسعاف بطريق شبرا بنها الحر، نتج عنه إصابة 6 مواطنين و4 من طاقم الإسعاف والذين أصيبوا أثناء إسعافهم مصابي حادث السيارة الملاكي وكانت كلها إصابات بسيطة وتماثلو جميعا للشفاء وتم خروجهم من المستشفى عدا فرد من طاقم سيارة الإسعاف تم احتجازه بالعناية المركزة بمستشفي بنها الجامعى.
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