محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بمسجد ناصر فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أدى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد ناصر ببنها، شاركه اللواء نبيل مدير أمن القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، واللواء هشام خشية السكرتير العام بالمحافظة، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها، وياسر إبراهيم وإيهاب محمد نائبي رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت خطبة صلاة عيد الفطر التي جاءت بعنوان "العيد موسم للفرح بنعمة الله تعالى بإتمام الصيام"، حيث أكد أن العيد موسم الفرح بإتمام الصيام والتوفيق للقيام والصدقات وسائر الطاعات، حيث يقول الحق سبحانه: {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (الصَّائِمِ فَرْحَتَانِ... إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ يفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرِحَ بِصَوْمِهِ)، فهو يوم الجائزة العاجلة.

وتابع، أنه لا شك أن أيام العيد فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية بصلة الرحم، وتقوية العلاقات - الاجتماعية، حيث يقول الحق سبحانه {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم): (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِر فَلْيُكرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ).