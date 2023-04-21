اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 08:57 ص
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محافظ الغربية يوزع الهدايا على الأطفال بعد صلاة العيد بالسيد البدوى.. صور

الجمعة، 21 أبريل 2023 08:33 ص
محافظ الغربية يوزع الهدايا على الأطفال بعد صلاة العيد بالسيد البدوى.. صور محافظ الغربية يوزع الهدايا على الأطفال بعد صلاة العيد بالسيد البدوى
الغربية عادل ضرة

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شارك الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أهالى المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيد البدوى بمدينة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
 
وسادت حالة من البهجة بعد أداء صلاة عيد الفطر فى ساحات المسجد، حيث قام المحافظ بتوزيع هدايا الرئيس على المصليين من الأطفال والكبار، وقدم محافظ الغربية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالى الغربية خاصة بمناسبة حلول العيد، داعيًا المولى-عز وجل- أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 
ودارت خطبة العيد حول يوم العيد والذى يعد يوم الفرحة والجائزة فقد انقضى شهر رمضان سريعا شهر البركة والخير، فطوبى لمن صامه وقامه، فكما قال النبى للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة فطره لأنه نفذ وأتم أوامر ربه وفرحته عند لقاء ربه عندما يرى ما أعده الله عز وجل لعبادة الصالحين.
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