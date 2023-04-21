بلالين وألعاب للأطفال.. احتفالات ضخمة بعد صلاة العيد فى الدقهلية.. صور

الدقهلية: محمد الحبشي

شهدت محافظه الدقهلية مشاركة وخروج المواطنين بكثافة لأداء صلاه عيد الفطر المبارك، فى الساحات العامة والميادين والمساجد الكبري.

وشهدت شوارع الدقهلية زحام وذلك بعد انتهاء صلاة العيد مباشرة، بسبب الاحتفالات ومشاركة المواطنين للإحتفالات على الأغانى والمهرجانات والألعاب النارية.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الجمعة بعيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت دار الإفتاءِ المصرية، قد استطلعت هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًّا، الموافق 20 أبريل لعام 2023 ميلاديا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية

وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل لعام 2023 ميلاديا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريا