محافظ الدقهلية يحيل 61 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 61 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن اجا و نبروه وبلقاس وميت غمر وتمى الامديد، ومنية النصر جمصة والمنزلة ومحلة دمنة وبلقاس وبني عبيد وان المحاضز التي تم تحريرها عبارة عن 12 محضر نقص وزن، و8 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و3 محاضر تصرف في دقيق كمية قدرها (11 شيكارة)، و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و22 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و10 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و2 محضر تبديد، حرز و2 محضر ذبح خارج السلخانة، و1 محضر غش تجارى، وتم التحفظ على 25 كجم لحوم بلدى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت اعمال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء بنطاق المحافظة،ففي مركز ومدينة المنزلة باشراف ومتابعة المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز والمدينة، وبمدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة احمد حمدي، وبمركز ومدينة بلقاس باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة بني عبيد باشراف ومتابعة المحاسب متولي عبد العال وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.