محافظ الإسماعيلية يحتفل بالعيد مع أبناء دار الرحمة لرعاية الفتيات

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم الجمعة، بزيارة دار الرحمة لرعاية الفتيات والحضانة الإيوائية، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ للاحتفال معهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، السكرتير العام المساعد، مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية.

وقدم المحافظ الهدايا للأطفال المتواجدين داخل الدار والحضانة الإيوائية، ومنحهم العيدية، وقدم إليهم كعك العيد والحلويات والشيكولاتة.

وأكد المحافظ خلال زيارته على ضرورة توفير كافة احتياجاتهم، وإدخال السرور عليهم ،خاصة في أيام العيد، وأيضًا حرص على قضاء وقت طويل معهم ومشاركتهم احتفالهم بالعيد.

ووجَّه "بشارة" بتنظيم يوم ترفيهي للأطفال غدًا السبت (ثاني أيام العيد) بشاطئ ونادي الفيروز على بحيرة التمساح، وتلبية كافة طلباتهم بشكل عاجل وفوري.