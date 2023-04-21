محافظ الإسماعيلية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك بديوان عام المحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، و المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، عددًا من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بمقر ديوان عام المحافظة (قاعة عبدالله غبارة)، وذلك لتلقي التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان في مقدمة المهنئين للمحافظ، مساعد وزير الداخلية اللواء محمود عاشور مدير امن الإسماعيلية،ونيافة الأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس، والأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للأقباط الكاثوليك، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

كما شارك بالحضور لتقديم التهنئة بالعيد قيادات مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عطية مدير عام المتابعة بالإسماعيلية، والشيخ أحمد بيومي رئيس الإدارة المركزية الأزهرية والشيخ أشرف السعيد مدير عام منطقة الوعظ بالإسماعيلية وأمين بيت العائلة المصرية، ورؤساء الأحياء، ومديري العموم لمختلف مديريات الخدمات، والقيادات التنفيذية.

وخلال استقبال المهنئين، أكد "بشارة" أن المصريين دائمًا نسيج واحد، خاصة في الأعياد، مقدمًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

مضيفًا، "منذ أيام كنا نحتفل بعيد القيامة المجيد، وأعياد شم النسيم، واليوم نحتفل بعيد الفطر المبارك، وبهذه المناسبة أُهنئ كافة مواطني الإسماعيلية، وأتمنى أن يديم الله علينا الأعياد والمحبة، وأن يحفظ الله مصرنا الغالية".

وأكد ممثلي الأوقاف والأزهر الشريف خلال تهنئتهم على وحدة وقوة نسيج الشعب المصري، والذي يظهر معدنه دائمًا في الشدائد، وتلاحمه ووحدة صفه في الأعياد.

كما ألقى ممثلي الدين المسيحي كلمات، أكدوا خلالها على وحدة الشعب المصري، مقدمين التهنئة بعيد الفطر المبارك لمواطني الإسماعيلية جميعًا.