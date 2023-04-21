محافظ أسوان يوزع العيدية والهدايا على الأطفال.. صور

وزع أشرف عطية، محافظ أسوان، العيدية وهدايا على الأطفال عقب فراغه من أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بمنطقة حى العقاد ضمن 2069 مسجدا و18 ساحة مفتوحة للصلاة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وكان رافق المحافظ أثناء أداؤه لصلاة العيد، مدير أمن أسوان، و الشيخ حنفى محمود، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ محمد صالح الجعفري شيخ الطريقة الجعفرية، بجانب القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وقدم أشرف عطية، التهنئة باسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال، إنه تم الإستعداد المبكر لإستقبال الاحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف قطاعات النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة.

وتابع أشرف عطية، أنه أعطى تعليماته المشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين.

وأكد الشيخ حنفى محمود أثناء إلقاء خطبة عيد الفطر المبارك على أن فضائل العيد كثيرة أولها هو نيل الجائزة وغفران الذنوب من الله عز وجل بعد صيام الشهر الكريم ، كما يعتبر العيد هو يوم فرح وسرور لمن صدقت نيته وحسن عمله وتهذبت أخلاقه.

وأشار، إلى أنه يوم الطاعة والتراحم وصلة الأرحام والتزاور والتصافح وهو ما حث عليه ديننا الإسلامى الحنيف والذى إمتاز بالسماحة والوسطية والإعتدال، علاوة على أن الإحتفال بالعيد يتطلب إطعام الفقراء والمساكين لإضفاء البهجة عليهم ومشاركتهم فرحة العيد، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.