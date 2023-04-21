متحف آثار الإسماعيلية يستعرض تاريخ صناعة كحك العيد فى العصور السابقة

الإسماعيلية- صبرى غانم

نشر متحف آثار الإسماعيلية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، صورة من بعض القوالب التاريخية المتعلقة بصناعة كحك العيد على مر العصور السابقة، كما سلط الضوء على أهم المظاهر المرتبطة بالعيد وتاريخ صناعة الكعك.

وقال كانت البداية الحقيقة لظهور كعك العيد، منذ ما يقرب من خمسة آلاف سنة تحديداً أيام القدماء المصريين وكان الخبَّازون يتقنون صنعه بأشكال مختلفة.

ويذكر التاريخ الإسلامي أن تاريخ الكعك يرجع إلى الطولونيين الذين كانوا يصنعونه في قوالب خاصة مكتوب عليها "كل واشكر"، وقد احتل مكانة هامة في عصرهم، وأصبح من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر.

واستمر المحافظة على صناعة الكعك في العصور الإسلامية المتلاحقة، واهتم السلاطين بتوزيع الكعك في العيد على الفقراء و المتصوفين، وظل التراث العربي معبرًا عن حاله حتى يومنا هذا وخاصة بمصر وبلاد الشام بحكم الارتباط الجغرافي والتاريخي.

هذا ويحتوي متحف آثار الإسماعيلية على العديد من القوالب التي كانت تستخدم لتزيين الكعك و من أمثلة ذلك ختم من الفخار من العصر الطولوني عليه زخرفة عبارة عن طائر ناشر جناحيه داخل دائرة و يحيط به دائرة تضم زخارف عبارة عن مثلثات في وضع متناوب و به ثقبين نافذين ، و هو من ضمن حفائر كليدا و اكتشافاته فى 20 فبراير 1911 .

ويحتوي متحف آثار الإسماعيلية على نحو 6000 قطعة أثرية بعرض منها نحو 2000 قطعة تغطي مختلف المراحل التاريخية ‏للحضارة المصرية، ويتناول سيناريو العرض المتحفي بعض الموضوعات المهمة منها الحياة اليومية والكتابة ‏والحلي وأدوات الزينة، والحرف والصناعات والأساطير الإغريقية، بالإضافة إلى الحجرة الجنائزية ‏والتي يُعرض بها بعض شواهد القبور من الآثار المستردة.‏

جاءت فكرة تأسيس وإنشاء متحف آثار الإسماعيلية خلال أواخر القرن الـ 18 وبداية القرن الـ 19، وبالتزامن ‏مع مشروع حفر قناة السويس (1859-1869م)، وذلك عندما قام الأثري الفرنسي "جان كليدا" بأعمال حفائر ‏وتنقيب في المواقع الأثرية الموجودة حول إقليم قناة السويس وشمال سيناء‎.‎‏

وسجلت أعمال البعثة برئاسة "جان ‏كليدا" اكتشافات أثرية مهمة كانت النواة التي أنشئت الشركة بسببها متحف الإسماعيلية ولعل أهمها تلك ‏الفسيفساء التي تزين حاليًا أرضية البهو الرئيسي للمتحف، حيث يعد "كليدا" صاحب فكرة تأسيس المتحف.‏

يقع المتحف بحي الإفرنج وهو أحد الأحياء القديمة بمدينة الإسماعيلية، ويتميز ذلك الحي بطرازه المعماري ‏الفرنسي، وكان يقيم به العاملون بالشركة العالمية للملاحة البحرية.

وكانت بداية متحف الإسماعيلية عام 1911 ‏كمتحف مفتوح بحديقة المتحف، وبعد ذلك تم إنشاء المبنى الحالي على شكل صرح أو معبد مصري قديم، ‏افتتح المتحف لأول مرة للجمهور في مارس عام 1934، وتم تجديد العرض المتحفي في عام 2019.