لإنقاص الوزن.. إليك فوائد النظام الغذائى النباتى منها تحسين الهضم

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تفكر فى إنقاص الوزن، فكل ما عليك فعله هو اتباع النظام الغذائى النباتى، والذى يتضمن بعض التأثيرات الإيجابية للجسم من منحه المزيد من الطاقة وتقليل آلام المفاصل والوزن، وتحسين مستوى الكوليسترول في الدم، والعديد من الفوائد الصحية الأخرى والتي تجعلك تفضل اتباع النظام الغذائي النباتي، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv"

فوائد صحية لنظام غذائي نباتي

يحسن صحة القناة الهضمية:

ثبت أن النظام الغذائي النباتي يساعد في تعزيز صحة القناة الهضمية وليس فقط شعوري الغريزي، معظم الأشخاص الذين يقومون بالتبديل يختبرونه، كل هذا بسبب الألياف الغنية في الأطعمة النباتية التي تعمل على تحسين صحة الأمعاء.

يمنحك مستويات طاقة

نشعر جميعًا بالنعاس وطاقة منخفضة في بعض الأحيان، ومن المحتمل أن يساهم الطعام في شعورنا بأن البطارية تنفد ، يمكن للأغذية النباتية تحسين ذلك، ربما هذا هو السبب الذي يجعل حتى الرياضيين يتجهون إلى النظم الغذائية النباتية ولا يرون أنها تلحق الضرر بمستويات طاقتهم.

بشرة متوهجة

تساعدنا الأطعمة النباتية على تناول الطعام بشكل أكثر نظافة ويظهر ذلك حقًا على بشرتنا، تناول الخضار للحفاظ على بشرتك متألقة، تشير دراسة شاملة في عام 2020 إلى كيفية زيادة النظم الغذائية النباتية من عدد مضادات الأكسدة في أجسامنا، هذا في النهاية هو السبب في أن بشرتنا تبدو أكثر صحة، لكن تذكر أن تمنح جسمك وقتًا للتكيف مع تناول الطعام بشكل مختلف، لا تتوقع أن تكون هذه نتيجة ستراها بين عشية وضحاها

إنقاص الوزن

يجب أن تعلم أن الأطعمة النباتية غنية بالألياف تساعدنا على الشعور بالشبع ، مما يجعلنا نتناول وجبات خفيفة أقل، وهذا بدوره يساعدنا على إنقاص الوزن ، أكدت عدد من الأبحاث نشرت عام 2020، أن الأشخاص الذين تحولوا إلى نظام غذائي نباتي فقدوا الوزن.

الحصول على نوم عميق

لقد ساعد تناول الأطعمة النباتية بالتأكيد الكثير من الأشخاص في الحصول على نوم جيد ليلاً، يمكن أن يكون الطعام الصحي هو السبب في حصولك على نوم جيد ليلاً، إذا كنت تشعر عمومًا أن معدتك منتفخة أو أن النعاس يسيطر عليك بعد وجبتك ، فهذه علامة على بدء الأكل النظيف.

هناك العديد من الدراسات الأخرى المرتبطة بكيفية خفض الأطعمة النباتية الكوليسترول ، وتقليل معدل الإصابة بأمراض القلب، ومرض السكري من النوع 2 .