كيف تحميك الغدد اللمفاوية من السرطان؟

كتب حسام الشقويرى

على عكس السرطانات المتعلقة بعضو أو جزء معين من الجسم - مثل سرطان الرئة أو سرطان الثدي - يمكن أن تتطور الأورام اللمفاوية في أي نقطة داخل الجهاز اللمفاوي ، ويعد جهازك اللمفاوي جزءًا مهمًا من جهاز المناعة ، ويتم تمثيله بشبكة واسعة من الأوعية التي تمر عبر جميع أنسجة الجسم تقريبًا ، وتنقل سائلًا صافًا يسمى اللمف في جميع أنحاء الجسم.وفقا لما نشره موقع healthcentral

ويوجد على هذه الشبكة ما يقرب من 500 إلى 700 "عقدة ليمفاوية" تعمل أساسًا كمحطات تصنيع الليمفاوية - وهو سائل يحتوي على خلايا الدم البيضاء المستخدمة للدفاع عن الجسم ضد الغزاة مثل الفيروسات والبكتيريا. يُطلق على أحد الأنواع الرئيسية لهذه الخلايا اسم الخلية الليمفاوية ، والتي تشمل الخلايا التائية والخلايا البائية ، وهما من أقوى المواجهين في خلايا الجهاز المناعي.

وتعمل الغدد الليمفاوية أيضًا كآليات ترشيح ، يقوم الجهاز الليمفاوي بانتظام بتصريف السوائل الزائدة من أنسجة الجسم ثم يوجهها عبر العقد الليمفاوية للتقييم بواسطة خلايا الجهاز المناعي، وتقول كاثرين ديفينباخ ، مديرة قسم سرطان الغدد الليمفاوية في مركز لانغون بيرلماتر للسرطان بجامعة نيويورك: "فكر في الأمر على أنه شبكة متفرعة كاملة تعمل في جسمك وتعمل على إبقاء كل شيء منظمًا جيدًا ، وكجزء من هذا الجهد لتحديد الغزاة" ، نيويورك.

وعندما يقوم الجهاز الليمفاوي بنقل السوائل من الأنسجة لفحصها والعثور على بكتيريا أو فيروسات ، فإنه يحبسها وينشط الخلايا المناعية للهجوم. يقول الدكتور ديفنباخ إن هذا غالبًا ما يؤدي إلى استجابة التهابية ، مما يؤدي إلى تضخم العقد الموجودة في تلك المنطقة ، وإذا كان في جزء من الجسم يمكن الشعور به خارجيًا ، فقد تشعر بالألم أو الهدوء هناك. تأثير "تورم الغدد" هو في الواقع تضخم الغدد الليمفاوية.

قد تواجه أيضًا أعراضًا أكثر عدوانية مثل التعرق الليلي والحمى وفقدان الوزن ، كما يضيف جاك إف جاكوب ، طبيب الأورام الطبي والمدير الطبي لمعهد ميموريال كير للسرطان في مركز أورانج كوست ميموريال الطبي ، فاونتن فالي ، كاليفورنيا.

عندما يخرج النظام عن التوازن بطريقة ما ، فإن عملية الحفاظ على توازن سوائل جسمك يمكن أن تخرج عن السيطرة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في أنسجتك بدلاً من نقلها بواسطة الأوعية اللمفاوية. عندما يحدث ذلك ، من المحتمل أن يكون لديك تورم - يسمى الوذمة اللمفية - يمكن أن يسبب مشاكل مثل الالتهابات والانسداد. نظرًا لأن نظام المناعة لديك لن يعمل بكفاءة ، فقد يجعلك أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

يمكن أن ينشأ سرطان الجهاز الليمفاوي إما بسبب الخلايا في الجهاز التي تحولت إلى أورام خبيثة ، أو بسبب انخفاض نظام المناعة الذي سمح للخلايا السرطانية بالمرور دون رادع. في كلتا الحالتين ، يمكن أن تنتشر تلك الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم على طول الجهاز الليمفاوي ثم تنمو في مجموعات العقد الليمفاوية.