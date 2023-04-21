كورنيش النيل وحديقة الحيوان والنيل.. أشهر أماكن فسح العيد ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تشتهر محافظة بنى سويف بالعديد من أماكن التنزه خلال العطلات والأعياد، ففى عيد الفطر المبارك يستطيع أهالى المحافظة قضاء الإجازة من خلال زيارة عدد من الأماكن.

ويعد الممشى السفلى لكورنيش بنى سويف ، أحد أشهر الأماكن التى يمن زيارتها خلال عيد الفطر المبارك وخاصة أن الممشى مفتوح للجماهير مجانا طوال أيام الأسبوع.

ويبلغ الكورنيش السفلى والممشى السياحى على النيل بطول 1500 مترا، بعد تطويره بتكلفة 200 مليون، ويضم باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، مطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهى أطفال، ومدرجات للجمهور، بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية، بجانب عدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتى تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم"، حيث تضم 6 رامبات (رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول) وحمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه.

كما تعد حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف أحد أبرز مقاصد أهالى المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يذهب الأهالى والأطفال للاستمتاع بمشاهدة الحيوانات وخاصة بيت الأسود وفرس النهر.