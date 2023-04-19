اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:35 م
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بنى سويف تستقبل 59 سائحاً إنجليزياً على متن باخرة نيلية فى طريقها لأسوان

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:15 م
بنى سويف تستقبل 59 سائحاً إنجليزياً على متن باخرة نيلية فى طريقها لأسوان الفوج السياحى
بنى سويف هانى فتحى

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استقبلت محافظة بني سويف، باخرة سياحية  " فندق عائم " خلال رحلتها بين أسوان و القاهرة، وعلى متنها  فوج قوامه 59 من السياح الإنجليز، وكان في استقبال الفوج :  رانيا عزت مدير عام السياحة ، هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً  وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل ، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات  باللغة الإنجليزية  للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأشارت رانيا عزت مدير السياحة، إلى أن الفوج السياحي أعرب عن سعادته بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم  لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء  توقفهم بالمحافظة خلال رحلتهم  النيلية بين القاهرة و أسوان.

 

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