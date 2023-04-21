كرنفالات فى شوارع وميادين بورسعيد احتفالا بعيد الفطر .. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، خلال جولته عقب صلاة عيد الفطر المبارك، احتفالات المحافظة وأبنائها فى عدد من الشوارع والميادين، بعيد الفطر المبارك، والتى تجلت فى أبهى صورها من خلال انتشار الكرنفالات الشعبية فى الشوارع، واكتساء سماء بورسعيد ببالونات وانتشار الأطفال مع ذويهم فى الحدائق والشوارع فى أجواء من السعادة والفرحة.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للمواطنين، بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعيا المواطنين باستغلال إجازة العيد لتجديد أواصر الصلة بين الأسر، والاستمتاع بزيارة المعالم الترفيهية والحضارية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التى يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين خلال عيد الفطر، كما وجه بتكثيف حملات النظافة فى جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالى والحضارى خلال العيد.