زفة نوبى وزغاريد وبالونات فى شوارع أسوان ابتهاجا بعيد الفطر.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

خرج أهالى النوبة بمحافظة أسوان، فى مسيرة حب وغناء فى شوارع منطقة السيل الريفى شرق مدينة أسوان، وسط فرحة وسعادة من الكبار والصغار وإطلاق الزغاريد من النساء، وانتشار البالونات.

وردد أهالى النوبة، الأغانى النوبية والأناشيد والتهاليل، كنوع من العادة التى جرت بين أبناء النوبة فى كل عيد عقب أداء صلاة العيد والتجمع أمام دار الضيافة، ثم الانتشار فى شوارع منطقة السيل الريفى شرق مدينة أسوان.

وانتهى المسلمون فى محافظة أسوان، من أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وانتشروا فى الشوارع والميادين وسط بهجة وسعادة على وجوه الأطفال والكبار وانتشار للبالونات وألعاب الأطفال.

ويفضل أهالى مدينة أسوان، أداء صلاة العيد فى المساجد والساحات الكبرى الشهيرة، منها المسجد الجامع ومسجد الطابية وساحة الصالحين وغيرهم، ثم ينتشر الأهالى بين الشوارع والميادين والحدائق العامة للتنزه بالعيد وقضاء وقت ممتع.