قوى مناعتك.. 10 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية جسمك محتاجها

كتبت ميرفت رشاد

على الرغم من أن الكثير من الأشخاص يقعون في فخ الاعتقاد بأن تناول المكملات الغذائية هو المدخل إلى نظام مناعي صحى، إلا أن خبراء التغذية أكدوا أنه يجب عليك أولاً محاولة تعزيز مناعتك بالأطعمة الصحية ، وإليك القائمة الكاملة التى ستساعد على تحسن جهازك المناعى ،وفقا لما نشره موقع " wellandgood"





الأطعمة التي تعزز المناعة



1. فواكه حمضيات



الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت ، غنية بفيتامين سى ، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ويلعب دورًا حيويًا في دعم المناعة الصحية.

2. البيض



البروتين أمر لا بد منه، يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالبروتين مثل المأكولات البحرية والدجاج والفاصوليا والمكسرات والبذور غير المملحة مفيدة لصحتك المناعية ، البيض باعتباره أحد أفضل الخيارات ، وذلك بفضل مجموعة متنوعة من المركبات النشطة بيولوجيًا التي يمكن أن تؤثر على المسارات المضادة للالتهابات داخل الجسم.

3. السلمون



بالإضافة إلى كونه مصدرًا جيدًا للبروتين ، يجب أن تتناول ما لا يقل عن أربع أونصات مرتين في الأسبوع، ويمكن أن يكون الحليب والعصائر بنسبة 100 % المدعمة بفيتامين (د) مصدرًا جيدًا لهذه المغذيات المعززة للمناعة.

4. المحار



المحار يحتوي على كمية أكبر من الزنك لكل وجبة أكثر من أي طعام آخر،يلعب الزنك دورًا مهمًا في وظيفة المناعة لأنه مهم في التطور الطبيعي ووظيفة الخلايا المعروفة باسم العدلات والخلايا الليمفاوية ، يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تطور في أشكال معينة من السرطان ، لذلك من الجدير بالتأكيد أن تضيفه إلى نظامك الغذائي.

5. الثوم



الثوم ليس فقط لذيذًا ولكنه مفيد بشكل لا يصدق لجهاز المناعة ، فهو يحتوى على الأليسين ،مركب عضوي من الكبريت موجود في الثوم المطحون ، له خصائص مضادة للميكروبات، يساعد الأليسين أيضًا في امتصاص الزنك لدعم جهاز المناعة.

6. الزبادي اليوناني



يتم تعبئة البروتين في اللبن الزبادي اليوناني ، وكذلك البروبيوتيك وهى بكتيريا الجيدة بالجهاز الهضمى يمكنها تعزيز صحة المناعة .

7. الجزر



الجزر مصدر غني بفيتامين أ، يُعرف باسم فيتامين مضاد للالتهابات لأنه يحافظ على صحة الجلد والأنسجة في جميع أنحاء الجسم ، وتظهر الأبحاث أنه يلعب دورًا مهمًا في تعزيز وظيفة المناعة .

8. السبانخ



السبانخ غنية بفيتامين ج ومضادات الأكسدة مثل فيتامين أ و كلاهما ضروري لنظام المناعة القوي.

9. الأناناس



الأناناس هو غذاء آخر يجب أن يكون معززًا للمناعة، بالإضافة إلى كونه مليئًا بفيتامين C ، فإن الأناناس هو مصدر للبروميلين ، الذي يعزز جهاز المناعة عن طريق منع السرطان ، والجلطات الدموية ، والأمراض الخطيرة الأخرى، بالإضافة إلى أنه يحتوي على فوائد مضادة للالتهابات ككل.

10. المكسرات



المكسرات غنية بالسيلينيوم وهو أحد مفاتيح نظام المناعة الصحي، "يمكنك تلبية 100 % من احتياجاتك اليومية من السيلينيوم بتناول عين الجمل.