فسحة عيد الفطر.. خريطة المعابد والمتاحف والمقابر الفرعونية فى العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ينتظر الجميع أيام الأعياد السنوية للاستمتاع على طريقتهم الخاصة فى محافظة الأقصر، بزيارات أسرية مبهجة للاستمتاع بالإجازة والعيد فى مختلف الأماكن السياحية والآثرية، حيث تضم الأقصر عددا كبيرا من المعابد الفرعونية المميزة والمقابر والمتاحف التى يتم فتحها فى أيام العيد للجميع للاستمتاع بالعيد بين التاريخ المصرى القديم.

ويرصد "اليوم السابع" خريطة المزارات الأثرية المميزة فى شرق وغرب محافظة الأقصر، حيث أنه بالنسبة لأهالى الأقصر فالزيارات لا تحتاج شرح طويل فتخرج الأسرة لتستقل سيارات الأجرة الداخلية، أو التاكسى أو سياراتهم العائلية للوصول لتلك المزارات الأثرية المختلفة، وبالنسبة للضيوف من خارج الأقصر فتبعد المحافظة عن القاهرة بحوالى 670 كيلو متر وعن محافظة أسوان حوالى 220 كيلو متر، وتربطها بمختلف محافظات مصر شبكات مواصلات مختلفة، فيربطها بالعاصمة الطريق البرى الصحراوى والزراعى بمسافة تتراوح ما بين 8 لـ10 ساعات، وكذلك طريق السكة الحديد والذى يستغرق من 9 لـ11 ساعة، أما الوصول للأقصر جواً عبر رحلات الطيران لا تتعدى ساعة ونصف فقط، أما بالنسبة للمدن السياحية فتربط الأقصر والبحر الأحمر شبكة مواصلات برية وكذلك مدينة شرم الشيخ فتوجد شبكة مواصلات برية وجوية، مما يساعد الجميع لى الوصول للأقصر بسهولة كبيرة.



أسرار التحنيط داخل متحف التحنيط بالاقصر



السياح خلال زياراتهم لمعابد الأقصر



المقابر الفرعونية غرب الأقصر



تمثالى ممنون فى البر الغربي



تمثالي ممنون أهم المزارات السياحية بالبر الغربي



تمثالين ممنون فى غرب الأقصر



سحر معبد الدير البحرى بالبر الغربي



قاعات متحف الأقصر والقطع داخلها



قطع نادرة داخل متحف الأقصر



مدخل متحف التحنيط بكورنيش الأقصر



معابد الأقصر فسحة جميلة بالعيد



معابد الكرنك فى الأقصر



معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى



معبد الملكة حتشبسوت غرب الأقصر



مقابر الملوك غرب الأقصر



مقبرة الملك توت عنخ امون



مومياوات داخل متحف التحنيط بالأقصر



واجهة متحف الأقصر

وتضم محافظة الأقصر فى البر الشرقى عدد كبير من المعابد، ومنها معبد الأقصر على كورنيش النيل بجوار مسجد سيدى أبو الحجاج الأقصرى، والمعبد الأكبر فى شرق الأقصر فهو معابد الكرنك، والذى يعتبر أكبر دور للعبادة فى العالم والتاريخ بمساحة 247 فدانا، وتوجد فى شرق الأقصر متحفين هما متحف التحنيط ومتحف الأقصر.

وفى البر الغربى توجد معابد فرعونية تاريخية لملوك الفراعنة الذين بنوها على بعد أمتار من صفة نهر النيل، حيث تعتبر معابد مدينة هابو من أهم المعابد التى شيدها الملك رمسيس الثالث للطقوس الجنائزية، ومعبد الرمسيوم الذى بناه الملك رمسيس الثانى، ومعبد الملكة حتشبسوت يعد قبلة لجميع السائحين الأجانب والمصريين خلال زيارة الأقصر،

كما توجد معالم أثرية متنوعة حول الأقصر، ومنها فى البر الغربى معبد الرمسيوم وتمثالى ممنون ومقابر وادى الملوك والملكات ومقابر النبلاء، كما تضم الأقصر معبد مونتو فى مدينة الطود ومعبد خنوم بمدينة إسنا، وجميعها يتوافد عليها الأهالى خلال أيام الأعياد والمناسبات للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة.