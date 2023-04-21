فرحة أهالى أسوان بعيد الفطر المبارك بعد أداء الصلاة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

انتهى المصلون فى محافظة أسوان من أداء صلاة عيد الفطر المبارك، وانتشروا فى الشوارع والميادين وسط بهجة وسعادة على وجوه الأطفال والكبار، وانتشار للبالونات وألعاب الأطفال.

وأدى أهالى مدينة أسوان صلاة العيد فى المساجد والساحات الكبرى الشهيرة، منها المسجد الجامع ومسجد الطابية وساحة الصالحين وغيرهم، ثم انتشر الأهالى بين الشوارع والميادين والحدائق العامة للتنزه بالعيد وقضاء وقت ممتع.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى وعضوية الشيخ صبرى يس رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور محمد نصار مدير عام الإرشاد وجميع مديرى المديريات، لمتابعة كل ما يتصل بصلاة العيد وصلاة الجمعة.

وشددت الوزارة على جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين بمتابعة ذلك على مدار الساعة لحين الانتهاء من صلاة العيد وصلاة الجمعة، وعدم مغادرة أى منهم لمديريته أو إدارته قبل إتمام أداء الشعريتين ورفع تقرير مكتوب بذلك لرئيس القطاع الدينى.