فتح المخابز لصرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية خلال أيام عيد الفطر

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح المخابز لاستمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية اليوم الجمعة وطوال أيام عيد الفطر المبارك كما استعدت الوزارة لعيد الفطر من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات كعك العيد ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25%، فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين .

كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية طوال أيام عيد الفطر المبارك والتأكد من استلامها الدقيق التمويني من المطاحن التموينية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، كذلك تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز السياحية للرقابة والمتابعة على إنتاج الخبز السياحى وبيعه للمواطنين بالأوزان والأسعار المقررة ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية وتوافر كافة السلع وأسعارها بالأسواق وتكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توفر وأسعار وجـوده كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق كما وجه الوزير بتشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموين بالمحافظات المختلفة بجانب غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة توافر الخبز البلدي بالمخابز وذلك للتيسير على المواطنين فى الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وكذلك التأكد من قيام المطاحن بالقطاعين العام والخاص بتوفير الدقيق للمخابز ومخزون استراتيجي لكل مخبز خلال أيام العيد والمرور والتفتيش على المخابز والتي تصرف دقيق بلدى مدعم لضمان قيام أصحابها أو المسئولين عنها بتصنيع الدقيق خبزا للمواطنين ومتابعة المخابز والتأكد من إنتاج الخبز المدعم بالمواصفات والأوزان القانونية.