عادات أول أيام العيد فى الأقصر.. طابور طويل من الأحبة للمصافحة والتهنئة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرية الرزيقات التابعة لمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، واحدة من أهم العادات فى عيد الفطر المبارك، وهى تجمع كافة أبناء القرية البالغ تعدادها ما يزيد عن 3 آلاف مواطن فى قلب ساحة كبيرة بالقرية، حيث يقومون منذ عشرات السنين بالتجمع فى منطقة "الدبة" بوسط نجع أولاد سند فى صباح أيام العيد لتقديم وتلقى السلام على بعضهم البعض يسمى "سلام المصالحة" وذلك لكى يصفح الجميع عن بعضهم فى تلك الأيام المباركة.

وقال أحمد حماد من نجع أولاد سند فى قرية الرزيقات، إن طقوس القرية تجذب الجميع ويهرع الشباب من كل أرجاء مصر لظروف عملهم فيها، للعودة للقرية للمشاركة فى احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك بالاحتفال على طريقتهم الخاصة حيث يتجمع الكل عقب صلاة العيد فى طوابير طويلة لتلقى السلام بين الجميع فى العيد، وكذلك يقومون بتناول الشاى والإفطار مع بعضهم فى قلب القرية وسط أجواء مبهجة وسعيد بين الجميع.

وأضاف إبن نجع أولاد سند بقرية الرزيقات، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تحرص القرية على هذه العادة كل عيد، وهى تعتبر صورة مشرفة لقرية الرزيقات قبلي يوم العيد، حيث يصطفون صفا واحد يتبين من خلالها أن القرية تمتاز بالأخلاق العالية والترابط فيما بينهم وكأنهم كالجسد الواحد فى التراحم والتعاطف والتعاون.

ويقول كريم هاشم أبو النجع، إبن قرية الرزيقات، أنه مع قدوم الأعياد يعود كافة الأهالى والأسر والشباب للقرية للتجمع خصوصاً فى أول أيام العيد سواءاً كان عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى، حيث يقوم الجميع بتأدية صلاة العيد فى مسجد القرية الكبير والشوارع الجانبية، وبعدها يتوجه الجميع لأكبر ساحة في القرية التي تسمى "الدبة" وهي مكان التجمع الأكبر فى القرية للأهالى، ويصطفون في طابور طويل ليقدمون التهنئة لبعضهم البعض بقدوم العيد، وعقب ذلك تقوم عدد من الأسر والعائلات العريقة بالقرية بعمل الإفطار عبارة عن كحك وبسكويت العيد والشاي واللبن وغيرها من مظاهر الإفطار الأول بعد العيد ويفطر الجميع مع بعضهم البعض فى قلب الساحة الكبيرة وسط أجواء من البهجة الكبيرة.



إفطار جماعى بين أهالى قرية الرزيقات جنوب الأقصر



عادة طابور السلام من أهل الرزيقات فى الأقصر