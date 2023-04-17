مساجد الأقصر تدخل فى وداع شهر رمضان بالتوحيشات التراثية.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" حالة من الحزن والدموع فى عيون المصلين داخل مساجد محافظة الأقصر، مع بدء توحشيات شهر رمضان المبارك مع الليالي الأخيرة من الشهر الكريم، وهى عادة "توحيش رمضان" تعتبر نوع من الأناشيد الدينية التى تقدم فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك لتوديع شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار.

وانطلقت داخل المسجد العتيق الأشهر بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعد أداء الأهالى صلاة التراويح خلف الشيخ حسن منصور إمام المسجد العتيق في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك، قيام المبتهل الشيخ أحمد خلف برفقة علاء الدباى ومحمود الدباى من أهالى إسنا، في التوحشيات والتي يقولون فيها بنبرات الحزن والأسي على قرى نهاية الشهر الكريم ما يلي.. (لا أوحش الله منك يا رمضان.. لا أوحش الله منك ياشهر القيام.. لا أوحش الله منك يا شهر القرآن.. لا أوحش الله منك يا شهر الخيرات.. لا أوحش الله منك يا شهر الصائمين.. لا أوحش الله منك يا شهر الكرم والجود.. لا أوحش الله منك يا شهر الولائم.. شهر الصيام بكل الخير.. شهر عظيم له فى قلوبنا منزلة).

ومن الجدير بالذكر أن هذه العادة القديمة تعرف بالتوحيش أو توحيش رمضان، وهي نوع من الأناشيد الدينية التي ترتبط بوداع رمضان، حيث اعتاد المؤذنون فى المساجد قديماً في الأيام الأواخر من شهر رمضان المبارك، توديعه بكلمات ذات نبرات مؤسية، ونغم حزين لها وقعها على المستمعين، ويقولون فيها:- (لا أوحش الله منك يا رمضان.. لا أوحش الله منك ياشهر القيام.. لا أوحش الله منك يا شهر القرآن.. لا أوحش الله منك يا شهر الخيرات.. لا أوحش الله منك يا شهر الصائمين.. لا أوحش الله منك يا شهر الكرم والجود.. لا أوحش الله منك يا شهر الولائم.. شهر الصيام بكل الخير.. شهر عظيم له فى قلوبنا منزلة).