ضيوف الرحمن يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام

إيمان حنا

أدى قاصدو المسجد الحرام اليوم (الجمعة) صلاة عيد الفطر المبارك، إحياءً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة خدمات متكاملة وإقبال كثيف من المصلين الذين ملأوا جنباته وساحاته، لتأدية الصلاة والاستماع لخطبة يوم العيد التي ألقاها إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد، وفق "عكاظ".

وأكد الشيخ صالح بن حميد في خطبة العيد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، جعلت من خدمة الحرمين شعاراً لا يتقدمه شعار وبذلت بذلاً لا ينافسه منافس، مشيراً إلى مقولة الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن من فضل الله أن خص المملكة دون غيرها من البلدان بشرف لا يضاهيه شرف بخدمة الحرمين الشريفين والسهر على ضيوف الرحمن.