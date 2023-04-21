صحة دمياط: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الفطر المبارك

دمياط معتز الشربيني

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة دمياط خلال عيد الفطر.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة علي قيادات المديرية باستمرار انعقاد لجنة الأزمات برئاسة وكيل الوزارة وعمل الفرق الإشرافية، وجاهزية فريق الانتشار السريع بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير الكميات اللازمة من فصائل الدم ومشتقاته، وزيادة القوى البشرية بالأقسام الحرجة، كما تم التأكيد علي تأمين مصادر المياه والكهرباء بالمستشفيات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للإستعداد فى حالة الطوارىء بزيادة عدد السيارات بمداخل ومخارج محافظة دمياط.

وشدد وكيل وزارة الصحة على مديرى المستشفيات ومديرى الإدارات الصحية على جاهزية المنشآت الصحية وتواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والأمصال بالمستشفيات والإدارات والوحدات الصحية للتعامل مع أى طوارئ، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية وتفعيل غرف تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين، وتكثيف أعمال النظافة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.





